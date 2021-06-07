Леоненко - о решении УЕФА одобрить форму сборной Украины: Это все устроили уродливые политики

Бывший футболист московского и киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал решение УЕФА одобрить форму сборной Украины на чемпионат Европы-2020.

«Это все устроили уродливые политики, у которых один или два процента в народе. Я бы их сильно бил палками», - приводит слова Леоненко «СЭ».

Напомним, что силуэт государства на новой форме сборной Украины включает в себя полуостров Крым, Донецкую и Луганскую Народные республики.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Подопечные Андрея Шевченко на групповой стадии сыграют со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.