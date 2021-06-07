Губерниев - о форме сборной Украины: Они могут нарисовать на своих футболках хоть Мэрилина Мэнсона

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение о новой игровой форме сборной Украины, в которой она будет выступать на предстоящем чемпионате Европы - 2020.

«Здесь есть железный аргумент: когда мы приезжаем в Крым, там нет ни одного украинского пограничника, поэтому возникает вопрос. Они могут нарисовать на своей форме хоть Мэрилина Мэнсона, Элиса Купера. К этому надо относиться спокойно и не обращать внимания. Есть фантазии, а есть факты - вот и все», - приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Напомним, что на игровом комплекте сборной Украины изображен силуэт государства, включающий в себя полуостров Крым, Донецкую и Луганскую Народные республики.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Подопечные Андрея Шевченко на групповой стадии сыграют со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.