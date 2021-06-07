ЦСКА и «Рубин» проявляют интерес к армянскому полузащитнику «Жилины»

Московский ЦСКА и казанский «Рубин» заинтересованы в приобретении полузащитника «Жилины» Вагана Бичахчяна. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в ближайшее время стороны начнут переговоры о трансфере игрока. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет 600 тысяч евро.

Добавим, что 21-летний полузащитник перешел в «Жилину» из армянского «Ширака» в 2017 году.

В прошедшем сезоне футболист принял участие в 28 матчах чемпионата Словакии и забил 11 голов. К слову, с 2020 года Бичахчян вызывается в национальную команду Армении.