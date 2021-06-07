Вингер «Норвича» Буэндия перешел в «Астон Виллу»

Бирмингемская «Астон Вилла» на своем официальном сайте объявила о переходе из «Норвич Сити» аргентинского полузащитника Эмилиано Буэндии.

Как отмечает ВВС, за трансфер 24-летнего футболиста «львы» заплатили рекордные для клуба 33 миллиона фунтов стерлингов.

Буэндия в настоящее время находится в расположении сборной Аргентины и готовится к отборочному матчу чемпионата мира-2022 против команды Колумбии, после чего он пройдет медобследование и подпишет с «Астон Виллой» личный контракт.

Добавим, что аргентинец выступал за «Норвич» с 2018 года. С тех пор хавбек провел за «канареек» 121 матч, забив 24 гола и отдав 42 передачи.