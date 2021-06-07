«Дают возможность почувствовать атмосферу». Сафонов - о вызове в сборную России на Евро-2020

Голкипер сборной России Матвей Сафонов прокомментировал свое включение в состав национальной команды на предстоящий чемпионат Европы-2020.

«За счет чего меня взяли в тройку вратарей? За счет чего - не скажу. Я просто тренировался и играл. Вероятно, дают возможность почувствовать атмосферу.

Я понимаю, что всегда должен быть готов. Мой настрой - помощь команде. Если понадобится помощь, я всегда готов. Моя задача - усердно тренироваться», - приводит слова вратаря Sport24.

Напомним, что первый матч Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова проведут против Бельгии. Встреча состоится 12 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.