Фернандес рассказал о своем физическом состоянии

Защитник сборной России Марио Фернандес рассказал о своем самочувствии.

5 июня футболист вышел на замену в товарищеском матче с Болгарией (1:0) во втором тайме.

«Я получил микротравму, ничего слишком страшного. Готовился по индивидуальной программе, мне уже намного лучше. На поле 20 минут чувствовал себя очень хорошо и уже готов помогать команде, - приводит слова Фернандеса Sport24.

Напомним, что первом туре Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова сыграют против Бельгии. Встреча состоится 12 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.