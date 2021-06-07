Матс Хуммельс: Германия не повторит провала на ЧМ-2018 и сможет победить на Евро

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс уверен, что национальная команда успешно выступит на предстоящем чемпионате Европы.

«Во время чемпионата мира-2018 наша проблема заключалась в том, что мы не сплотились в единый коллектив. На предстоящем ЧЕ такого точно не будет. Все в сборной стремятся стать единым целым и готовы пожертвовать личными амбициями ради успеха команды. У нас есть все, чтобы одержать победу на турнире», — цитирует футболиста Kicker.

Напомним, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Германии сыграет в квартете F с Францией, Португалией и Венгрией.

Добавим, чемпионат Европы стартует 11 июня.