СМИ: Чорлука войдет в тренерский штаб «Локомотива»

Экс-футболист «Локомотива» Ведран Чорлука войдет в тренерский штаб московского клуба.

По информации «Спорт-Экспресса», о том, что 35-летний хорват станет ассистентом Марко Николича в «Локомотиве» будет объявлено в ближайшие дни.

Напомним, что после минувшего сезона РПЛ Чорлука заявил, что завершил карьеру футболиста и покинет московский клуб.

Добавим, что защитник выступал за «Локомотив» с 2012 года. Чорлука становился чемпионом России (2017/18) и четыре раза выигрывал Кубок России (2014/15, 2016/17, 2018/19) в составе железнодорожников.