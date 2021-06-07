Супруга Кудряшова: Федор точно пропустит первые две игры сборной России на Евро-2020

Анастасия Кудряшова, супруга защитника сборной России Федора Кудряшова, рассказала о физическом состоянии мужа.

«Вчера было обследование: показало разрыв 0,6 сантиметров. Пропускаем две игры, это уже 100 процентов, а двадцатое число – под вопросом. В Питер ребята летят без него, у Феди будут двухразовые тренировки в Подмосковье. Лечится, лежит со льдом, делаем физиопроцедуры: расписана каждая минута. Будем рассчитывать, что к двадцатому числу поправится», – приводит слова Кудряшовой Sport24.

Напомним, матч с Болгарией был заключительным для сборной России в рамках подготовки к Евро-2020. На грядущем турнире команде Станислава Черчесова предстоит сыграть сыграть против Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).