Ротенберг, не игравший с 2018 года, продлил контракт с «Локомотивом»

Московский «Локомотив» продлил контракт с 35-летним защитником Борисом Ротенбергом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что новое соглашение рассчитано до 31 декабря 2021 года.

«Желаем Борису скорейшего восстановления и новых побед в составе футбольного клуба «Локомотив»!» - говорится в сообщении пресс-службы команды.

Напомним, что в январе 2021-го Ротенбергу была проведена операция по удалению фиксирующей пластины в одной из клиник Барселоны. Из-за травмы он не принимал участия в матчах с декабря 2018 года.

Добавим, защитник выступает за железнодорожников с 2016-го. С тех пор он стал чемпионом России (2017-2018), трехкратным победителем Кубка России (2016-2017, 2018-2019 и 2020-2021) и обладателем Суперкубка страны (2019).