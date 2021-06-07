Тренер вратарей Перескоков ушел из «Уфы»

«Уфа» объявила об уходе из команды тренера вратарей Юрия Перескокова.

На официальной странице уфимского клуба в твиттере сообщается, что у 58-летнего специалиста закончился срок действующего контракта.

«Благодарим Юрия Валентиновича за работу и желаем успешного продолжения карьеры!» — говорится в сообщении башкирского клуба.

Добавим, что Перескоков работал в «Уфе» с 2014 года. Ранее он тренировал вратарей в московском «Спартаке» и «Химках».

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата России «Уфа» заняла 13-е место в таблице.