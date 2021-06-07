Супруга Жиркова сообщила о переезде из Санкт-Петербурга

Инна Жиркова, жена защитника «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова, попрощалась с Санкт-Петербургом, где футболист выступал с 2016 года.

«Санкт-Петербург, я не прощаюсь, я обязательно вернусь! ⠀

В моей жизни было много переездов, их трудно сосчитать. Но этот - самый сложный! Сложный не только физически, но и морально. ⠀

Почти 6 лет мы всей семьей жили в самом красивом городе. Я очень рада, что так случилось, ведь Питер подарил мне прекрасных друзей. Я буду очень скучать, пишу и плачу, хотя и понимаю, что совсем скоро вернусь, так как 12 июня игра сборной России.⠀

Но вернусь я уже в качестве гостя, а не домой», - написала Жиркова в Instagram.

В минувшем сезоне Жирков провел за «Зенит» 20 матчей и отдал две голевые передачи. В составе петербургского клуба он трижды побеждал в чемпионате России и стал дважды обладателем Кубка страны.