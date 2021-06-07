Павелко объяснил, почему Украине не запретят использовать новую форму на чемпионате Европы

Руководитель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о том, что организация согласовала с УЕФА дизайн новой формы национальной сборной.

«Юридический департамент УАФ очень подробно отработал все аспекты этого вопроса с соответствующими службами УЕФА. Форма была согласована задолго до презентации, поэтому разговоры о возможном запрете со стороны УЕФА на ее использование абсолютно беспочвенны», - написал Павелко на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, накануне сборная Украины представила комплект формы для участия в чемпионате Европы, на которой нанесены очертания страны, включая Донецк, Луганск и Крым. Также на футболках игроков присутствует лозунг: «Героям слава!».

Идея уже подверглась многочисленной критике в России, в том числе, среди политиков и чиновников.