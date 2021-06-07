Гол Хашимото помог Японии победить Таджикистан в матче квалификации ЧМ-2022

Сборная Японии обыграла команду Таджикистана в домашнем матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Азии со счетом 4:1.
В составе хозяев поля отличились Киого Фурухаси (6-я минута), Такуми Минамино (40), полузащитник «Ростова» Кэнто Хашимото (51) и Хаяо Кавабэ (71). Автором единственного гола таджикской команды стал Эхсони Панчшанбе (9).
Добавим, что Япония после девяти матчей набрала 21 очко и возглавляет группу F. Таджикистан с десятью очками располагается строчкой ниже.
источник: «Советский спорт»