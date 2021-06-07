Дмитрий Селюк: Ротенберг уже тренируется

Агент футболиста московского «Локомотива» Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк рассказал, что игрок поехал на сбор вместе с командой.

«В том, что восстановление затянулось, есть вина медицинского штаба. Мы видим, что в «Локомотиве» произошли изменения, некоторые медработники уволены.

Борис уже тренируется. Будем надеяться, что в Австрии он начнет заниматься в группе. Главное, чтобы он поправился», - приводит слова Селюка ТАСС.

Напомним, сегодня стало известно о том, что железнодорожники продлили контракт с Ротенбергом до 31 декабря этого года. Последний раз футболист появлялся на поле в 2018 году. Полузащитник долго восстанавливался после травмы и неудачной операции.