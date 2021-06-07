Минюст Швейцарии запретил УЕФА и ФИФА накладывать санкции на клубы Суперлиги

Министерство юстиции Швейцарии отправило уведомление ФИФА и УЕФА с предостережением от наложения санкций на клубы, оставшиеся в составе Суперлиги.

По информации издания Cadena Ser, минюст предупредил организации о том, что они не могут принимать ответные меры против команд, не покинувших число участников возможного турнира.

Напомним, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» пока входят в состав Суперлиги. Ранее в СМИ сообщалось, что УЕФА может отстранить клубы от участия в Лиге чемпионов на срок от одного до двух лет.

Добавим, что проект Суперлиги был через два дня после объявления о запуске турнира. Девять европейских команд-участниц вышли из ее состава из-за протестов фанатов.