Черчесов отреагировал на решение Дании не пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что решение датских властей может быть пересмотрено.

— Это неприятный момент, особенно для тех, кто купил билеты, для нас это тоже не плюс, однозначно. Другое дело, что непонятно, по какой причине это происходит. Если это политический момент, то это ни в какие ворота не лезет, если пандемийные моменты, то я тоже не в курсе. Пока оставим это на совести датского руководства, я надеюсь, что наши руководители пообщаются с их руководителями и решат проблему, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Национальная команда нашей страны начнет Евро-2020 в группе B, где ее соперниками станут сборные Бельгии, Финляндии и Дании. С датчанами подопечные Станислава Черчесова встретятся 21 июня в Копенгагене.