Идову дал первый комментарий после подписания контракта с «Химками»

Нигерийский полузащитник «Химок» Брайан Идову прокомментировал подписание полноценного соглашения с клубом.

«Мне здесь комфортно: отличные ребята, квалифицированный тренерский штаб. Много амбиций. Интересно, что будет дальше, и что мы сможем показать вместе с этой командой», - приводит слова футболиста пресс-служба химчан.

Напомним, ранее 29-летний нигериец принадлежал московскому «Локомотиву», однако прошлый сезон провел в команде Игоря Черевченко на правах аренды.

В составе «Химок» Идову отыграл 30 матчей, забив три мяча и сделав три голевых передачи.