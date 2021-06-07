Мендес вызван в сборную Испании перед Евро-2020 вместо Бускетса

Форвард «Сельты» Браис Мендес вызван в сборную Испании для подготовки к чемпионату Европы-2020.
Сообщение о приглашении нападающего на сбор национальной команды распространил официальный твиттер клуба.
По информации Marca, решение тренерского штаба сборной Испании обусловлено тем, что полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс сдал положительный тест на коронавирус.
Добавим, что Мендес провел за национальную команду один матч. 18 ноября 2018 года он вышел на поле в товарищеском матче с командой Боснии и Герцеговины (1:1) на замену и забил единственный гол сборной Испании.
источник: Marca