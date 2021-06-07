Де Брейне прибыл в расположение сборной Бельгии

Футболист английского «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брейне прибыл в расположение своей национальной команды.
Об этом сообщил официальный аккаунт Королевской бельгийской футбольной ассоциации.
Напомним, игрок получил перелом носа и глазницы в финале Лиги чемпионов против лондонского «Челси», проигранного «горожанами» со счетом 0:1.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Де Брейне практически со стопроцентной вероятностью пропустит стартовый матч бельгийцев на чемпионате Европы по футболу против России 12 июня в Санкт-Петербурге.
источник: Федерация футбола Бельгии