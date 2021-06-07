СМИ: Бразилия сыграет на домашнем Кубке Америки, несмотря на нежелание игроков

Сборная Бразилии приняла решение сыграть на домашнем Кубке Америки, несмотря на недовольство футболистов.

По информации Globo Esporte, игроки национальной команды скоро объявят об участии в турнире, но в заявлении подвергнут критики организация турнира в Бразилии во время пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что главного тренера Тите могут уволить за отказ участвовать в Кубке Америки.

Напомним, что игроки в разговоре с главой национальной федерации футбола Рожерио Кабокло выразили недовольство переноса турнира. Бразильцы планировали уговорить другие сборные выступить против проведения Кубка Америки в 2021 году.