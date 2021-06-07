Черчесов - о Баринове в роли центрального защитника: Он провел 80% сборов на этой позиции

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему использует полузащитника «Локомотива» Дмитрий на позиции центрального защитника.

«Мы посчитали, что у Баринова есть все для этой позиции. Тем более, что он в „Локомотиве“ он играет полузащитника именно оборонительного плана, в ромбе. И справа так же играет. В обороне плюс-минус те же функции. он и там страхует правую сторону, и тут. Он мобильный, цепкий. Практически все сборы, 80%, Баринов провел на позиции центрального защитника, и 20% в своей, пока еще, опорной зоне. Указали ему на некоторые нюансы, но я думаю, что этим таймом он может быть доволен», — сказал наставник в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что Баринов вышел в стартовом составе в товарищеском матче против Болгарии (1:0). На 50-й минуте полузащитнику разбили нос и он покинул поле.

Сообщалось, что травма 24-летнего футболиста не носит серьезного характера.