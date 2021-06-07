Макаров попал в символическую сборную молодежного Евро-2021

23-летний полузащитник казанского «Рубина» Денис Макаров вошел в символическую сборную молодежного чемпионата Европы-2021. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Команда, составленная техническими наблюдателями Союза европейских футбольных ассоциаций, выглядит следующим образом:
Вратари: Андрей Влад (Румыния), Марко Карнесекки (Италия), Диогу Кошта (Португалия)
Защитники: Давид Раум (Германия), Диогу Кейрош (Португалия), Нико Шлоттерберг (Германия), Мадс Бек (Дания), Перр Схюрс (Нидерланды), Виктор Нельссон (Дания), Ридле Баку (Германия), Хорхе Куэнка (Испания)
Полузащитники: Фабиу Виейра (Португалия), Дани де Вит (Нидерланды), Гонсало Вильяр (Испания), Витинья (Португалия), Никлас Дорш (Германия), Денис Макаров (Россия), Арне Майер (Германия)