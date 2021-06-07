Кривоносов не поддержал решение УЕФА по форме сборной Украины на Евро-2020

Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов прокомментировал решение УЕФА по выбору формы сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы.

— Это ошибочное решение и, конечно, все понимают его политическую подоплеку. При этом правила УЕФА в этом смысле достаточно размытые. Есть комитет, который должен такие вещи поднимать. Думаю, нужно, чтобы специалисты отработали этот вопрос в юридической плоскости. Жаль, что УЕФА принял такое решение. Можно предположить, что на союз повлияли финансирующие его американские корпорации. Но сейчас важно, чтобы праздник не был испорчен, то есть не обращать на это внимание, пока не закончится Евро. Но в дальнейшем стоит принять меры, возможно, внести какие-то поправки в регламент, чтобы подобной политизации спорта больше не происходило, — передает слова Кривоносова RT.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Команда Андрея Шевченко на групповом этапе встретится со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.