«Локомотив» пожелал удачи Идову

Московский «Локомотив» попрощался с нигерийским футболистом команды Брайаном Идову, перебравшимся в «Химки» на постоянной основе.

«В составе «Локомотива» Идову дважды стал серебряным призером чемпионата страны, завоевал Кубок и Суперкубок России. Благодарим Брайна за выступление в составе «железнодорожников» и желаем ему удачи», — говорится в сообщении пресс-служба «Локомотива».

Напомним, 29-летний нигериец прошлый сезон провел уже в составе подмосковной команды, однако выступал за нее на правах аренды. Сегодня стало известно о том, что игрок подписал с клубом полноценный контракт по системе «2+1». Финансовые условия сделки не разглашаются.

В минувшем чемпионате РПЛ Идову провел за подопечных Игоря Черевченко 28 матчей, в которых забил три мяча.