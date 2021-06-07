Видаль может продолжить карьеру в «Зените»

34-летний полузащитник Артуро Видаль может перейти в питерский «Зенит». Об этом сообщает InterLive.

По информации источника, игрок может согласиться на переход в команду Сергея Семака, так как она будет представлять Россию в Лиге чемпионов-2021/22.

Контракт футболиста с «нерадзурри» истекает 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в три с половиной миллиона евро.

«Зенит» готов предложить Артуро зарплату в четыре миллиона евро в год.

В минувшем сезоне серии А Видаль провел 23 матча, забил один гол и отметился двумя результативными передачами.