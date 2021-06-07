Зидан хочет возглавить сборную Франции

48-летний Зинедин Зидан заявил о своем желании возглавить сборную Франции. Об этом сообщает Libertad Digital.

В настоящее время национальную команду возглавляет Дидье Дешам, будущее которого во главе французской сборной зависит от итогов выступления на предстоящем чемпионате Европы.

По информации источника, Федерация футбола Франции видит в Зидане замену действующему наставнику сборной страны.

Добавим, что под руководством французского специалиста «Реал» три раза подряд становился победителем Лиги чемпионов (2016, 2017, 2018) и дважды побеждал в ла лиге (2016/17, 2019/20).