Украина разгромила Кипр в товарищеском матче

Сборная Украины в товарищеском матче дома нанесла крупное поражение команде Кипра со счетом 4:0.

В составе хозяев отличились Андрей Ярмоленко, оформивший дубль, а также Александр Зинченко и Роман Яремчук. Зинченко и Ярмоленко реализовали по одному пенальти. Киприоты доигрывали матч вдесятером: в первом тайме прямую красную карточку получил нападающий Андреас Панайоту.

Сборная Кипра является соперником России по группе отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Напомним, на предстоящем чемпионате Европы украинцы сыграют в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македоиней. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы, в том числе, в Санкт-Петербурге.

Футбол. Товарищеский матч.