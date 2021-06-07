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07 июня 21:39
автор: Александр Шульгин

Салихова просила Федуна купить Мбаппе

Форвард «ПСЖ» может покинуть клуб этим летом.

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, что красно-белые могли приобрести 16-летнего Килиана Мбаппе.

«Будете смеяться, но я просила 16-летнего Мбаппе. Леонид Арнольдович сказал: «Дорого!». Сколько он стоил в 16 лет? Около 60 миллионов», - написала Салихова в своем телеграм-канале.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что парижане не могут договориться с форвардом о продлении действующего контракта, который истекает в 2022 году.

Французом активно интересуется мадридский «Реал», готовый заплатить за футболиста 150 миллионов евро.

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