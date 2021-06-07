Совет Федерации отреагировал на решение УЕФА по форме сборной Украины

Член комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков отреагировал на разрешение УЕФА использовать Украине новый комплект формы с политическим подтекстом на чемпионате Европы.

«Подтверждение, что для европейских стран спорт и политика являются единым целым, несмотря на все заявления. Безусловно, это провокация со стороны Украины. Но знаете, сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет. Сколько ни рисуй подобных карт, это никак не приблизит Крым к Украине.

Уже то, что на форме написано «Слава Украине! Героям слава!», равноценно приветствиям «Хайль Гитлер! Зиг хайль!», — приводит слова Цекова RT.

Напомним, ранее Украинская футбольная ассоциация презентовала новую форму национальной команды для участия в чемпионате Европы. На футболках игроков обозначена карта страны, включая Донецк, Луганск и Крым, а также нанесен лозунг: «Слава Украине! Героям слава!».