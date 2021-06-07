В Санкт-Петербурге болельщиков будут возить бесплатные шаттлы

В дни проведения матчей для перевозки болельщиков к стадиону «Санкт-Петербург» и обратно будет организована работа автобусов-шаттлов №№ S1, S2, S3, S4, S6, S10.

Так, шаттл S1 будет перевозить болельщиков из аэропорта «Пулково» до площади Восстания (Московский вокзал), S2 – от площади Восстания (Московский вокзал) до автостанции «Крестовский остров», S3 – от станции метро «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров», S4 – от станции метро «Выборгская» до автостанции «Крестовский остров», S6 – от станции метро «Чкаловская» до Крестовского острова (улица Спортивная), S10 – от аэропорта «Пулково» до Крестовского острова (улица Рюхина).

В ночь с 12 на 13 и с 21 на 22 июня будет организована ночная работа автобусов по маршрутам № 2, 12, 41, 42, 74, 77, 86, 93, 101, 106, 123, 145, 172, 187, 196, 328, троллейбуса № 46 и трамвая № 60. Трамваи № 19 и 48 будут работать до двух часов ночи.

Также в ночь с 12 на 13 и с 21 на 22 июня будет работать метрополитен. Бесплатный проезд предоставляется зрителям матчей чемпионата Европы по футболу с 0:00 в день матча до 23:59 следующего дня на маршрутах в пределах Петербурга и Ленинградской области: автобусы-шаттлы, трамвайные маршруты № 19 и 48, все линии метрополитена, все маршруты железнодорожного транспорта в пригородном сообщении в пределах Петербурга и Ленинградской области.

Для бесплатного проезда необходимо предоставить паспорт болельщика (Fan ID) и билет на матч или транспортную карту болельщика, которая станет доступна в мобильном приложении ЕВРО-2020 за день до матча.