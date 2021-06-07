«Реал» готовит торжественные проводы Рамосу

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес в ближайшее время свяжется с Серхио Рамосом, чтобы договориться о торжественной организации его проводов из команды. Об этом сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на ABC.

По информации источника, «сливочные» не смогли предложить футболисту ту сумму, которую он планировал получать по новому соглашению.

Рамос играет за «Реал» с 31 августа 2005 года, за это время он провел за клуб 671 матч, в которых забил 101 гол и отдал 40 результативных передач.