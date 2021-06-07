Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Английский полузащитник «Боруссии» (Дортмунд) Джейдон Санчо может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Times, немецкий клуб готов уступить игрока за 80 миллионов фунтов стерлингов.

Текущие соглашение 21-летнего англичанина со «шмелями» рассчитано до лета 2023 года.

В минувшем сезоне Санчо провел 38 матчах во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и сделал 20 результативных передач.

«Боруссия» заняла третье место по итогам прошлого сезона бундеслиги и завоевала Кубок Германии. «Манчестер Юнайтед» финишировал вторым в АПЛ. Кроме того, «манкунианцы» дошли до финала Лиги Европы, в котором уступили испанскому «Вильярреалу».