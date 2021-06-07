Германия разгромила Латвию в последнем матче перед Евро-2020

Сборная Германии в заключительном товарищеском матче перед чемпионатом Европы со счетом 7:1 разгромила Латвию.

В составе «бундестим» голами отметились Робин Госенс (19-я минута), Илкай Гюндоган (21-я), Томас Мюллер (27-я), Серж Гнабри (45-я), Тимо Вернер (50-я), Лерой Сане (76-я) и еще один гол в свои ворота отправил вратарь латышей Робертс Озолс (39-я).

Гол престижа латвийской сборной забил Алексей Савельевс (75-я).

Напомним, что на групповом этапе Евро-2020 сборная Германии сыграет в квартете F с Францией, Португалией и Венгрией.

Добавим, чемпионат Европы стартует 11 июня.