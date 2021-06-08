Председатель парламента Крыма назвал форму сборной Украины оскорбительной

Председатель парламента республики Владимир Константинов отреагировал на форму сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы.

— Конечно, для крымчан смотреть на все это безобразие оскорбительно и омерзительно. Во время Великой Отечественной войны, хочу напомнить, в Крыму только мирных жителей было зверски убито более 200 тысяч, это дети, старики, женщины, и мы чтим эту память, для каждой крымской семьи это святыня. Надругательство над могилами усопших в той войне это настолько омерзительно, что смотреть на тех людей и комментировать лично у меня даже никакого желания нет, — сказал Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, УЕФА одобрил дизайн формы украинских футболистов на предстоящий турнир, который пройдет с 11 июня по 11 июля.