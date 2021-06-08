Манчини хочет вывести Италию в финал Евро-2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини хотел бы сыграть с Францией в финале чемпионата Европы.

— Как я уже сказал, на этом турнире много хороших команд. Но если бы мне пришлось назвать одну, то я, вероятно, выбрал бы Францию, ведь она — действующий чемпион мира. У них была очень молодая команда на победном чемпионате мира в 2018 году, так что сейчас она еще сильнее. По-моему, мы можем встретиться только в финале. Будем надеяться, что сыграем с ней в решающем матче, — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Италия сыграет на групповом этапе Евро-2020 со сборными Швейцарии, Турции и Уэльса.