Милик пропустит Евро-2020 из-за травмы

Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик из-за травмы не сыграет на чемпионате Европы-2020. Об этом сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.

Отмечается, что 27-летний игрок прибыл в расположение национальной команды с небольшим повреждением. По итогам первых тренировок Милик почувствовал дискомфорт, после чего тренерский штаб совместно с игроком решили отзаявить форварда от участия в турнире.

Сообщается, тренерский штаб не будет никого заявлять вместо Милика. В минувшем сезоне Милик провел 16 матчей за «Марсель», забил десять голов и сделал результативную передачу.