«Доволен выступлением сборной Германии». Лев - о разгроме над Латвией

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги товарищеского матча с Латвией (7:1).

«Большую часть времени я был очень доволен выступлением команды. У нас было много хороших моментов - ритм, хорошие забеги, хорошие ситуации в прессинге. Кроме того, мы были очень решительными в использовании наших голевых моментов. Раньше этот компонент осложнял нам жизнь. Это было важное испытание для нас. Я еще не знаю, кто выйдет в стартовом составе на матч с Францией, но мы точно увидим большинство тех игроков, которые сыграли сегодня», - приводит слова Лева RTL.

Напомним, что на Евро-2020 Германия сыграет в группе F с командами Франции (15 июня), Португалии (19 июня) и Венгрии (23 июня).