Гогниев - о недопуске «Алании» до стыковых матчей: Обидно за ребят

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев рассказал, как воспринял недопуск владикавказской команды в стыковые матчи.

«Больше обидно за ребят, чем за себя. Многие из них никогда не играли на таком уровне. Пацаны целый год тренировались изо дня в день, играли, побеждали, а им просто не дали сделать этот последний шаг. Это очень больно, тяжело. Но, значит, нам так дано, чтобы мы сделали выводы и в следующий раз сделали все безоговорочно», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним. что в минувшем сезоне «Алания» заняла четвертую строчку, дающую право сыграть в стыковых матчах с 13-й командой РПЛ. Однако в регламент были внесены изменения, в результате которых стыковые игры были отменены, а не получившие лицензию «Оренбург» и «Алания» остались в ФНЛ.