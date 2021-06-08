Жан-Мари Пфафф: Русские ассоциируются с сильной боевитой командой, но сейчас все потеряно

Бывший футболист сборной Бельгии Жан-Мари Пфаффа поделился мнением о национальной команде России.

«У меня русские ассоциируются с сильной боевитой командой, но сейчас все потеряно. В мои времена все уважали вашу сборную, даже боялись. А сейчас ничего подобного нет. России нужно вернуть то время, когда все старались избегать встречи с ней. Не понимаю, почему так много утрачено, - у вас все еще большая страна, никуда не делись болельщики», - приводит слова Пфаффа «СЭ».

Напомним, что матч Россия - Бельгия состоится 12 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.