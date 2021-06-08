В сборной России не выявлено случаев заражения коронавирусом

В сборной России не обнаружено заражений коронавирусом накануне старта чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в своем телеграм-канале.

По данным третьего за время сборов тестирования ПЦР по линии УЕФА, которое прошло вчера утром, все результаты — отрицательные. 10 июня команда в полном составе вылетит в Санкт-Петербург, где проведет два матча турнира против Бельгии и Финляндии.

Напомним, матч Бельгия - Россия состоится в субботу, 12 июня. Начало игры - в 22.00 (мск).