Даниил Лесовой: Каминг-аут в футболе невозможен

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой не считает, что признание в нетрадиционной сексуальной ориентации возможно в современном футболе.

«Я отношусь к этому нормально, но считаю, что совершить каминг-аут в футболе невозможно. Не все адекватно отреагируют», - приводит слова Лесового Sport24.

Напомним, ранее полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка высказался на тему гомосексуализма в футболе и призвал футболистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией сделать каминг-аут. Немец заявил, что футболистов необходимо судить по игре, а не по принадлежности к той или иной сексуальной ориентации.