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08 июня 11:46
автор: Степан Шереметьев

Шевченко - о предстоящем Евро-2020: Наша главная задача - выход из группы

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями о предстоящем чемпионате Европы-2020.

«Наша главная задача - выход из группы. Мы понимаем, что против нас сыграют очень хорошие команды. В нашей группе есть явный фаворит - сборная Нидерландов.

Австрия - это команда, которая на высоком уровне провела отборочный турнир и показывала хорошую игру. В ее составе сильные игроки, у нее есть определенный стиль, за счет которого она добивается результата.

Северная Македония - тоже очень приличная команда. Это показали и отборочные матчи чемпионата Европы, и победа над сборной Германии», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, чото на Евро-2020 Украина на групповой стадии сыграет со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Первую встречу команда Шевченко проведет 13 июня против «оранжевых».

источник: UEFA (УЕФА)
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