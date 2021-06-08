Источник: Лаже возглавит «Вулверхэмптон»

Новым главным тренером «Вулверхэмптона» станет португалец Бруну Лаже. Об этом сообщает в своем «твиттере» итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли договоренности о контракте. В ближайшие дни об этом будет объявлено официально.

Также сообщается, что «Рома» интересуется вратарем «волков» Руем Патрисиу. Клуб хочет получить за него 12 миллионов евро. В качестве замены рассматривается вратарь «Олимпиакоса» Жозе Са.

Напомним, что 23 мая пост главного тренера «Вулвз» покинул Нуну Эшпириту Санту. По итогам минувшего сезона клуб занял 13-е место в турнирной таблице АПЛ.

Добавим, 45-летний Лаже имеет опыт работы главным тренером только в одном сезоне в «Бенфике». До этого он был ассистентом в «Шеффилд Уэнсдей» и «Суонси».