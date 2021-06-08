«Динамо» проявляет интерес к защитнику «Вероны» Гюнтеру

Московское «Динамо» заинтересовано в покупке защитника «Вероны» Корая Гюнтера. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «твиттере».

По информации источника, бело-голубые рассчитывают подписать игрока «Кальяри» Диего Година, но если не удастся договориться с уругвайцем, то в качестве запасного варианта они рассматривают приглашение 26-летнего Гюнтера. Текущий контракт футболиста рассчитан до июня 2023 года.

Добавим, что в минувшем сезоне серии а немец провел 27 матчей и отдал три результативные передачи.