Впервые за 157 лет Футбольную ассоциацию Англии возглавит женщина

Футбольную ассоциацию Англии (FA) возглавит Дебби Хьюитт. Об этом сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу организации.

«Я рада, что меня избрали на должность председателя Футбольной ассоциации Англии. Как показали события последних месяцев, это важный момент для английского футбола, у всех заинтересованных сторон есть четкая цель обеспечить долгосрочное благополучие игры на всех уровнях», – сказала Хьюитт.

Отмечается, что Хьюитт была единогласно выбрана группой из семи членов FA, возглавляемой независимым неисполнительным директором организации Кейт Тинсли. После утверждения кандидатуры советом организации она сменит временного председателя FA Питера Маккормика.

Добавим, 57-летняя Хьюитт занимала пост исполнительного директора Королевского автоклуба Великобритании (Royal Automobile Club), а также была в должности неисполнительного председателя компаний Moss Bros plc, Evander Group, HR Owen plc и HPI Group. В настоящее время она является неисполнительным председателем Visa Europe, The Restaurant Group plc, BGL Group и White Stuff.