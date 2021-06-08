Жамалетдинов - о целях на новый сезон: Хочется доказать самому себе, что могу забивать больше

Форвард «Уфы» Тимур Жамалетдинов рассказал о своих целях на следующий сезон.

«Хочется доказать самому себе, что могу забивать больше за сезон. Хотелось бы, как минимум, в этом сезоне забить в два раза больше, чем в прошлом.

Конечно, хотелось бы, чтобы «Уфа» стабильно находилась в первой половине турнирной таблицы. Если будет получаться, то сможем забраться максимально высоко - это будет вообще отлично», - приводит слова футболиста «СЭ».

Напомним, что Жамалетдином перешел в «Уфу» из московского ЦСКА в августе 2020 года за 270 тысяч евро. В минувшем сезоне нападающий провел 32 матча, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.