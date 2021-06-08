«Локомотив» расторг контракт с Джорджевичем

Московский «Локомотив» и нападающий Лука Джорджевич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

«Желаем Луке удачи и успехов в дальнейшей карьере», - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что форвард перешел в «Локо» из петербургского «Зенита» в 2019 году за 2,25 миллиона евро. Сезон-2020/21 Джорджевич провел за тульский «Арсенал» на правах аренды. Он сыграл в РПЛ 14 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 1,2 миллиона евро.