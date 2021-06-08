Страндберг покидает «Урал»

«Урал» объявил об истечении соглашения с защитником Стефаном Страндбергом.

«Благодарим Стефана за профессиональное отношение к своему делу. Желаем успешного продолжения карьеры и удачи в играх за сборную Норвегии!», - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что Страндберг приходил в уральский клуб дважды. Первый раз норвежец подписал контракт в январе 2019 года, второй – в сентябре 2020 года. В составе «Урала» он становился серебряным призером Кубка России и провел за команду 31 матч, отличившись одним голом.