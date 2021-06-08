Финские СМИ раскритиковали коронавирусные ограничения чемпионата Европы в Санкт-Петербурге

Финское издание Ilta-Sanomat высказало недовольство коронавирусными ограничениями, действующими в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы.

«Коронавирусные ограничения чемпионата Европы в Петербурге превращаются в беспорядок: пить пиво в собственном кресле можно, но тех, кто без масок, по-прежнему планируют выгонять со стадиона», - приводит сообщение финского издания «RT на русском».

Напомним, что сборная Финляндии попала в одну группу чемпионата Европы вместе с командой России и сыграет в Санкт-Петербурге два матча. Помимо игры с подопечными Станислава Черчесова (16 июня), финны проведут встречу с бельгийцами (21 июня).